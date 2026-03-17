Vorerst nicht im Programm: Kranke Mette-Marit kann wohl nicht an Staatsbesuch teilnehmen

Der Gesundheitszustand der an Lungenfibrose erkrankten Mette-Marit hat sich zuletzt verschlechtert. Die norwegische Kronprinzessin kann voraussichtlich auch nicht das belgische Königspaar zu einem Staatsbesuch empfangen.

Aufgrund ihrer Lungenerkrankung und ihres damit einhergehenden derzeitigen Gesundheitszustands muss die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) offenbar aktuell kürzertreten. Sie wird vermutlich nicht an einem geplanten Staatsbesuch des belgischen Königspaares in der kommenden Woche teilnehmen, berichtet Norwegens Rundfunkanstalt NRK.

König Philippe (65) und Königin Mathilde (53) folgen vom 24. bis 26. März einer Einladung des norwegischen Königspaares. Während neben König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) laut der Royal-Webseite auch Kronprinz Haakon (52) unter anderem an einem Galadinner teilnehmen soll, wird Haakons Ehefrau Mette-Marit im Programm nicht gelistet.

"Daher ist sie vorerst nicht im Programm für den Staatsbesuch aufgeführt"

Mette-Marits Gesundheitszustand habe sich verschlechtert, "daher ist sie vorerst nicht im Programm für den Staatsbesuch aufgeführt", zitiert NRK Guri Vape, die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Palastes. Seit dem Jahr 2001 sei es bislang nur drei Mal vorgekommen, dass die Kronprinzessin bei einem Staatsbesuch gefehlt habe.

Im Jahr 2018 wurde bei Mette-Marit eine Lungenfibrose diagnostiziert. Bei der chronischen Erkrankung kann es zu einer zunehmenden Atemnot kommen, da die Sauerstoffaufnahme erschwert wird. "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigten", teilte der Palast kurz vor Weihnachten 2025 mit. "Die Ärzte des Universitätsklinikums Rikshospitalet erörtern daher eine mögliche Lungentransplantation."

In der Mitteilung wurde auch Are Martin Holm vom Universitätsklinikum zitiert. Der Professor erklärte: "Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem eine Lungentransplantation notwendig sein wird." Man treffe nötige Vorkehrungen, um auf diesen Zeitpunkt vorbereitet zu sein. Damals hatte es demzufolge noch keine Entscheidung darüber gegeben, wann Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde.

Parallel zu den gesundheitlichen Sorgen wird vermutlich auch der Prozess um Mette-Marits ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) die Kronprinzessin belasten. Das Urteil für Høiby, der sich unter anderem mit mehreren Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert sieht, wird in Kürze erwartet.