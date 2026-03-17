Vorerst nicht im Programm: Kranke Mette-Marit kann wohl nicht an Staatsbesuch teilnehmen

Der Gesundheitszustand der an Lungenfibrose erkrankten Mette-Marit hat sich zuletzt verschlechtert. Die norwegische Kronprinzessin kann voraussichtlich auch nicht das belgische Königspaar zu einem Staatsbesuch empfangen.
Aufgrund ihrer Lungenerkrankung und ihres damit einhergehenden derzeitigen Gesundheitszustands muss die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) offenbar aktuell kürzertreten. Sie wird vermutlich nicht an einem geplanten Staatsbesuch des belgischen Königspaares in der kommenden Woche teilnehmen, berichtet Norwegens Rundfunkanstalt NRK.