Vorerst keine Entlassung: Marius Borg Høiby legt keine Berufung gegen U-Haft ein

Marius Borg Høiby bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit akzeptiert den jüngsten Haftbeschluss und legt keine Berufung ein, wie sein Anwalt bestätigt.
Marius Borg Høiby (29) wird sich vorerst nicht gegen seine andauernde Untersuchungshaft wehren. Wie der Verteidiger des ältesten Sohns der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) der Zeitung "Aftenposten" bestätigte, verzichtet sein Mandant auf eine Berufung gegen den jüngsten Haftbeschluss. Damit bleibt der 29-Jährige mindestens bis zum 13. Juli in Gewahrsam.