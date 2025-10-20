Netflix widmet sich der berühmtesten politischen Dynastie der USA: Michael Fassbender übernimmt in der neuen Serie "Kennedy" die Rolle des Familienvaters Joseph Kennedy Sr. Die erste Staffel mit acht Episoden spielt in den 1930er-Jahren und beleuchtet den Aufstieg der Familie Kennedy.
Netflix holt eine der legendärsten Familien Amerikas auf den Bildschirm: Der Streamingdienst hat grünes Licht für die Serie "Kennedy" gegeben, in der Oscarpreisträger Michael Fassbender (48) die Rolle des Patriarchen Joseph Kennedy Sr. (1888-1969) übernimmt. Die Produktion stammt von Chernin Entertainment, als Showrunner fungiert Sam Shaw, bekannt für "Castle Rock" und "Manhattan". Regie führt der Däne Thomas Vinterberg (56), der mit "Der Rausch" internationale Erfolge feierte.