Die Vorbereitungen laufen: Ende Februar wird Sarah Engels gemeinsam mit acht weiteren Acts beim deutschen ESC-Vorentscheid antreten. Im Interview blickt sie auf die Show in Berlin, die Unterstützung ihrer Familie und die Nichtteilnahme einiger Länder beim ESC in Wien.
Sarah Engels (33) wird am 28. Februar in Berlin am deutschen ESC-Vorentscheid teilnehmen. Mit ihrem Song "Fire" will sie den Sieg holen und am 16. Mai im Finale des Musikwettbewerbs in Wien auf der Bühne stehen. Das Lied sei "tatsächlich erst vor ein paar Monaten entstanden, aber währenddessen haben wir direkt schon gedacht: Das klingt irgendwie nach einem ESC-Song, damit müssen wir uns auf jeden Fall bewerben", erzählt die Sängerin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Das war also direkt unsere Intention. Umso schöner, dass es letztendlich dann auch geklappt hat."