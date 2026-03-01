Sarah Engels hat sich im großen ARD-Finale gegen acht Konkurrenten durchgesetzt und vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien. Direkt nach ihrem Sieg zeigte sich die Sängerin völlig überwältigt: "Es ist so crazy, ich kann's noch gar nicht glauben."
Sarah Engels (33) fährt zum Eurovision Song Contest nach Wien. Die Sängerin setzte sich am Samstagabend (1. März) in der ARD-Show "Das deutsche Finale 2026" gegen acht Mitstreiter durch und sicherte sich mit ihrem Empowerment-Song "Fire" das Ticket für die größte Musikshow der Welt. Für die einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Zweitplatzierte von 2011 geht damit ein langgehegter Traum in Erfüllung.