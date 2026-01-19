Vorentscheid am 28. Februar 2026: Sarah Engels kontert ihre ESC-Kritiker

Die Kommentarspalten quellen über vor Spott, noch bevor Sarah Engels auch nur eine Note gesungen hat. Doch die 33-Jährige lässt sich davon nicht beirren - und erklärt, warum sie trotz aller Häme unbedingt für Deutschland beim ESC antreten will. Ihre Kinder haben ohnehin längst entschieden.
Noch ist kein Ton live gesungen, doch die Kommentarspalten in den sozialen Medien sind bereits voll mit Prophezeiungen vom "letzten Platz". Sarah Engels (33) kennt das. Seit sie als Kandidatin für den deutschen ESC-Vorentscheid am 28. Februar feststeht, schlägt ihr eine Welle der Kritik entgegen. In einem neuen Interview mit dem Sender RTL zeigt sich die Sängerin davon jedoch unbeeindruckt.