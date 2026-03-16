Vorbild und Vaterfigur: Was Oscar-Sieger Michael B. Jordan und Denzel Washington verbindet

In seiner Oscar-Dankesrede würdigte Michael B. Jordan die afroamerikanischen Schauspieler, die ihm den Weg bereitet haben - allen voran Denzel Washington. Mit dem Hollywoodstar verbindet ihn eine ganz besondere Beziehung.
Michael B. Jordan (39) wurde für seine Doppelrolle in "Blood & Sinners" als bester Hauptdarsteller mit dem Oscar ausgezeichnet. Der "Creed"-Star ist damit in über 90 Jahren Academy-Geschichte erst der sechste Afroamerikaner, dem dieser Erfolg in dieser Kategorie gelang. In seiner Dankesrede erinnerte er namentlich an jene Männer, die ihm den Weg bereitet haben: Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker und Will Smith. Auch Halle Berry erwähnte er - als erste und bis heute einzige Schwarze Frau, die den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann.