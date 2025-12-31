Vorbild Tübingen: Steuer für Einwegverpackungen ab 1. Januar in Freiburg

Freiburg erhebt ab Januar eine Steuer auf Einwegverpackungen. Was das für den Preis von Pommes oder Burgern zum Mitnehmen bedeutet und welches Ziel die Stadt damit verfolgt.
Pommes auf die Hand oder ein Burger zum Mitnehmen werden in Freiburg voraussichtlich teurer: Ab 1. Januar erhebt die Kommune eine Steuer auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke. Die Universitätsstadt folgt damit dem Vorreiter Tübingen - die Kommune hatte die Abgabe Anfang 2022 eingeführt. Auch Konstanz hat inzwischen eine entsprechende Steuer. Als Einnahmen werden in Freiburg für das kommende Jahr früheren Angaben zufolge 2,2 Millionen Euro veranschlagt.