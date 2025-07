Vorbild Tübingen: Bekommt auch Stuttgart eine Verpackungssteuer?

1 Überquellende Mülleimer in der Stuttgarter Innenstadt – das soll eine Verpackungssteuer verhindern. Foto: imago/Ralph Peters

Das ökosoziale Lager im Stuttgarter Gemeinderat fordert eine Verpackungssteuer nach dem Tübinger Modell. Die Stadtverwaltung ist dagegen. Und jetzt?











50 Cent auf jede Einwegverpackung, deren Inhalt für den sofortigen Verzehr bestimmt ist: Seit Tübingen Anfang des Jahres eine Verpackungssteuer eingeführt hat, wird auch in Stuttgart viel über dieses Thema diskutiert. Sollte man auch in der Landeshauptstadt eine solche Steuer einführen? Die ökosoziale Mehrheit im Gemeinderat fordert für Stuttgart jedenfalls ein ähnliches Modell. Nun wurde am Mittwoch im Verwaltungsausschuss darüber diskutiert. Wie realistisch ist es, dass Stuttgart eine solche Steuer bekommt?