Vorbild in Sachen Ehrenamt: Bares für Rares-Star Horst Lichter ist offiziell Feuerwehrmann

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter hat stolz seinen Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen auf Instagram präsentiert. Seit dem Sommer 2025 engagiert sich der TV-Liebling ehrenamtlich als Feuerwehrmann - und hat sogar schon 60 Kameraden zum Grillen eingeladen.

Horst Lichter (64) ist jetzt auch Feuerwehrmann, wie er mit einem Post auf Instagram belegt. Zu sehen ist sein Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen mit Foto und Gültigkeitsdatum bis Juni 2029. "Endlich hab ich meinen Dienstausweis", schreibt der beliebte "Bares für Rares"-Moderator und ehemalige TV-Koch dazu.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Die Feuerwehr Dormagen kommentierte mit den Worten "Die Feuerwehr in Deutschland wird zu einem großen Teil von Freiwilligen getragen. Nicht nur Worte, sondern Taten - genau darum geht es im Ehrenamt. Klasse Entscheidung und herzlich willkommen in der Blaulichtfamilie!"

Und auch Lichters Sohn Christopher (41) meldete sich öffentlich zu Wort: "Ich bin stolz auf dich, Papa!" Begeistert zeigen sich außerdem die Fans: "Herr Lichter, Sie sind der coolste" ist zu lesen, "Willkommen!! Firefighterbro! Toll, dass du dich engagierst für die Feuerwehr" oder schlicht "Respekt".

Seit Sommer 2025 dabei

Ganz so neu ist Lichters Engagement bei den Rettern allerdings nicht. Bereits seit dem Sommer 2025 gehört der gebürtige Rommerskirchener offiziell zur Freiwilligen Feuerwehr in seiner Wahlheimat Dormagen. "Ich bin ganz offiziell Mitglied geworden, das ging dann auch über den Bürgermeister", erzählte Lichter der "Rheinischen Post".

Ausgestattet wurde er nicht nur mit einer Ausgehuniform für feierliche Anlässe - auch die komplette Einsatzmontur hängt bei ihm zu Hause bereit: "Ich habe Feuerwehrjacke und Helm zu Hause, alles, was dazugehört", so Lichter.

So wurde er zum Ehrenamtler

Dass der Mann mit dem markanten Schnurrbart ausgerechnet bei der Feuerwehr gelandet ist, hat viel mit seinem Naturell zu tun. In Dormagen, wo Lichter mittlerweile auf einem Hof lebt, habe er beim Renovieren schnell Anschluss gefunden. "So, wie es auf dem Dorf sein muss", schilderte er der Tageszeitung die Atmosphäre. Über die Nachbarschaft sei er schließlich auch auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. Der Beitritt war für ihn eine Mischung aus Respekt und dem Gefühl, "zu Hause angekommen" zu sein.

Seinen Antrieb beschrieb der 64-Jährige dabei bodenständig: "Ich war schon immer ein großer Fan des Ehrenamts." Und weiter: "Wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die eines am besten kann: nämlich motzen, maulen, sich beklagen. Aber man kann auch mal selbst anpacken."

Dass Horst Lichter darüber nicht nur redet, sondern auch tatsächlich anpackt, kann man ebenfalls auf seinem Instagram-Account mitverfolgen. Denn dort finden sich Clips mit zusammengesammeltem Müll. Dazu schreibt der Moderator: "Miteinander und Umweltschutz fängt vor der Haustür an!!! Mein Schatz und ich sammeln täglich beim Gassigehen Müll am Wegesrand ein. Wir sind geschockt was hier jeden Tag zusammenkommt!" Oder: "So hat der Sonntagmorgen eine erfüllende Aufgabe! Bitte helft doch alle mit und ratzfatz ist alles sauber! Dankeschön".

60 Kameraden zum Grillen eingeladen

Wie sich das für einen neuen Kameraden gehört, feierte Lichter vergangenes Jahr auch seinen Einstand. Er lud rund 60 Feuerwehrleute zu sich in den Garten ein und stand selbst am Grill. "Ich muss sagen: Ich fühle mich sehr wohl in der Gemeinschaft. Und mich beeindruckt, dass auch Jugendliche und einige Damen bei der Feuerwehr mit anpacken", schwärmte er.

Auch die Feuerwehr zeigt sich begeistert über den prominenten Neuzugang. Brandrat Norbert Buchkremer, Fachbereichsleiter Feuerwehr bei der Stadt Dormagen, sagte der "Rheinischen Post", Lichter trage "die Uniform mit Ehren" und verbreite die Werte der Truppe. Lichter habe sich in seinem Löschzug bestens integriert, menschlich sei er ein feiner Kerl. Künftig wird Lichter als "Unterstützer im Hintergrund" bei langen Einsätzen tätig sein, wenn ein offenes Ohr oder logistische Hilfe gefragt seien.

Abseits seines neuen Ehrenamts bleibt der Moderator seinem TV-Publikum erhalten: Lichter dreht weiterhin neue Folgen der Show "Bares für Rares", die er seit 2013 moderiert.