Vorbild in Sachen Ehrenamt: Bares für Rares-Star Horst Lichter ist offiziell Feuerwehrmann

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter hat stolz seinen Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen auf Instagram präsentiert. Seit dem Sommer 2025 engagiert sich der TV-Liebling ehrenamtlich als Feuerwehrmann - und hat sogar schon 60 Kameraden zum Grillen eingeladen.
Horst Lichter (64) ist jetzt auch Feuerwehrmann, wie er mit einem Post auf Instagram belegt. Zu sehen ist sein Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen mit Foto und Gültigkeitsdatum bis Juni 2029. "Endlich hab ich meinen Dienstausweis", schreibt der beliebte "Bares für Rares"-Moderator und ehemalige TV-Koch dazu.