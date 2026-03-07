Vorbild Hospitalviertel: Stuttgart zum Vorzeigen

Das Hospitalviertel leuchtet – dank des Einsatzes viele Freiwilliger. Statt dieses Engagement zu würdigen, kürzt die Stadt den bescheidenen Zuschuss. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Gäbe es die Reihe „Orte in Stuttgart, die man erlebt haben sollte“, dann führte der Weg schnurgerade ins Hospitalviertel. Das liegt nicht an erster Stelle an den Sehenswürdigkeiten in dieser schachbrettartig angelegten ehemaligen Vorstadt. Ihre Zahl ist überschaubar. Der architektonisch herausragende Hospitalhof ist da zu nennen und die Reste der Hospitalkirche, der einst größten Kirche Stuttgarts. Auch die Synagoge, die erste in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut wurde.