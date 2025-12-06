Vorbild aus dem Oberen Murrtal: Warum bei einem Murrhardter Pflegedienst kein Mangel an Fachkräften herrscht

Fachkräftemangel? Nicht hier. In Murrhardt funktioniert, was anderswo scheitert. Was dahintersteckt – und warum andere jetzt genau hinschauen.
Der Applaus kam aus gutem Grund: Die Diakonie ambulant Gesundheitsdienste Oberes Murrtal ist im Stuttgarter Haus der Wirtschaft mit dem Award „familyNET 4.0 – moderne Unternehmenskultur“ ausgezeichnet worden – diesmal in der Kategorie Führung & Personalentwicklung. Verliehen wurde die Ehrung vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft.