Ohrenschmerzen nach dem Baden? Dahinter könnte Schwimmbad-Otitis stecken. Wie man sie behandelt und wann es Zeit ist, zum Arzt zu gehen.
Sommer, Sonne, Abkühlung: An heißen Tagen gehört ein Besuch im Freibad oder ein Sprung in den See einfach dazu. Doch nicht selten folgt auf das Badevergnügen eine unangenehme Überraschung: stechende Ohrenschmerzen. Oft steckt eine sogenannte "Schwimmbad-Otitis" dahinter - eine Entzündung des äußeren Gehörgangs, die vor allem nach Kontakt mit verunreinigtem Wasser auftritt. Sie ist unangenehm, aber in den meisten Fällen harmlos.