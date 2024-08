Vorbereitungen laufen: Der Weihnachtsmarkt ist in Fellbach jetzt schon ein Thema

Der Weihnachtsmarkt ist in Fellbach jetzt schon ein Thema

1 Beste Aussichten, auch wenn’s noch knapp vier Monate dauert: Der prächtige Sternenhimmel leuchtet ab 30. November wieder über dem Fellbacher Rathausinnenhof. Foto: Michael Käfer

Die Vorbereitungen auf den Fellbacher Weihnachtsmarkt sind bereits im Gange. Etliche Budenbesitzer können aufatmen: Die unattraktiven Stände auf dem Kirchplatz an der Einfahrt zur Rathaus-Tiefgarage kommen weg. Dafür wird die Märchenwelt vergrößert.











Alle Jahre wieder – kommt nicht etwa das Christuskind im August, aber im Hochsommer der Ausblick der Fellbacher Feel-Veranstaltungsgesellschaft auf den Weihnachtsmarkt, der erst vier Monate später an den Start geht. So war es auch kürzlich im Gemeinderat, als Jens Mohrmann, der Geschäftsführer der Fellbacher Event & Location GmbH (ohne Anglizismen geht’s in diesem Business eben nicht), den von der sonnig-dampfigen Atmosphäre aufgeheizten Lokalparlamentariern einen Ausblick auf die Eiszeit im kühlen Winter gab.