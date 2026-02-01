Vorbereitungen für die Invictus Games: Kommt Prinz Harry im Sommer nach Birmingham?

Prinz Harry verließ London nach vier emotionalen Tagen vor Gericht. Doch schon bald könnte der Herzog von Sussex wieder britischen Boden betreten. Im Hintergrund läuft der Kampf um seine Sicherheit weiter.

Die Tränen standen ihm in den Augen, als Prinz Harry (41) am 21. Januar seine Aussage im Londoner High Court beendete. "Es ist eine schreckliche Erfahrung", sagte der Herzog von Sussex mit brüchiger Stimme zu Richter Matthew Nicklin. Vier Tage lang hatte er in Saal 76 gegen die Herausgeber der "Daily Mail" und "Mail on Sunday" ausgesagt. Nun ist er zurück in Kalifornien - doch die nächste Reise in seine Heimat zeichnet sich bereits ab.

Wie "People" berichtet, wird Harry voraussichtlich im Sommer nach Großbritannien zurückkehren. Der Anlass: die Invictus Games. Im Juli finden in Birmingham die Feierlichkeiten zum Ein-Jahres-Countdown des internationalen Sportwettbewerbs für verwundete und erkrankte Soldaten statt. Harry, der die Spiele 2014 ins Leben rief, nimmt traditionell an diesen Events teil.

Meghan war bei früheren Countdowns dabei

Oft begleitet ihn dabei seine Ehefrau Meghan (44). Im Februar 2024 war sie etwa beim Countdown in Vancouver, Kanada, an seiner Seite. Auch in Düsseldorf zeigten sich die beiden gemeinsam bei den Vorbereitungen im September 2022. Ob die Herzogin diesmal mitreist, ist noch offen.

Der neunwöchige Prozess gegen Associated Newspapers, der geschätzte 50 Millionen Dollar kosten soll, dürfte bis dahin abgeschlossen sein. Harry hat sich mit sechs weiteren prominenten Klägern zusammengeschlossen, darunter Schauspielerin Elizabeth Hurley (60), die er am 22. Januar während ihrer Aussage im Gerichtssaal unterstützte. Die Kläger werfen dem Verlag illegale Informationsbeschaffung vor - Anschuldigungen, die der Herausgeber entschieden zurückweist.

Die Sicherheitsfrage bleibt ungeklärt

Ein entscheidender Faktor für Harrys künftige UK-Besuche ist die Sicherheitslage. Der Herzog kämpft seit Jahren um die Wiederherstellung seines vollen Personenschutzes, der ihm nach dem Rückzug aus dem Königshaus 2020 entzogen wurde. In mehreren Interviews betonte er, dass er sich nicht sicher fühle, Meghan und die gemeinsamen Kinder Archie (6) und Lilibet (4) ohne ausreichenden Schutz mitzubringen.

Sein Umfeld zeigt sich diesbezüglich vorsichtig optimistisch. Es gebe "positive" Signale von der britischen Regierung, heißt es aus Kreisen um den Prinzen. Eine Entscheidung werde jedoch wohl erst nach Abschluss des Prozesses fallen.

Emotionaler Moment vor Gericht

Direkt nach seinem Gerichtsauftritt flog Harry zurück nach Kalifornien, um Meghan zum Sundance Film Festival zu begleiten. Dort feierte ihre gemeinsame Dokumentation "Cookie Queens", bei der beide als ausführende Produzenten fungierten, Premiere.