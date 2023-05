Wird man von einem potenziellen neuen Arbeitgeber zum Vorstellungsgespräch eingeladen, sollte man sich nicht nur Gedanken über das passende Outfit machen, sondern sich auch intensiv auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten. Welche Tipps für die Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs wichtig sind und welche Fragen man im Gespräch eventuell beantworten können sollte, gibt es hier im Überblick.

Wie bereitet man sich auf ein Bewerbungsgespräch vor?

In einem Vorstellungsgespräch kann der Bewerber seinen positiven ersten Eindruck, den er durch die Bewerbung bereits vermittelt hat, persönlich festigen und den potenziellen künftigen Arbeitgeber von sich überzeugen. Der Arbeitgeber möchte dabei für sich wichtige Fragen klären. Folgende Kriterien haben Arbeitgeber oder Personaler bei einem Bewerbungsgespräch im Hinterkopf:

Passt der Kandidat gut ins Team?

Hat der Bewerber verstanden, worum es in dem Job geht?

Hat sich der Bewerber über das Unternehmen informiert?

Wie wird der Kandidat Aufgaben lösen?

Verfügt er oder sie über die richtigen Kompetenzen?

Bringt der Kandidat dem Unternehmen einen Mehrwert?

Deshalb ist es für den Bewerber besonders wichtig, sich sowohl ausreichend über das Unternehmen als auch über die ausgeschriebene Stelle zu informieren. Zusätzlich sollte man reflektiert begründen können, weshalb man sich auf diese Stelle beworben hat und welche Kompetenzen, auch die Soft Skills zählen, man mitbringt. Darüber hinaus gibt es einige Fragen, auf die man sich bereits im Voraus vorbereiten kann.

Selbstpräsentation im Bewerbungsgespräch

Nahezu jedes Bewerbungsgespräch beginnt mit den Worten „Erzählen Sie uns etwas über sich“. Die Frage klingt simpel, ist man jedoch gut vorbereitet, kann man bereits bei dieser ersten Eingangsfrage im Vorstellungsgespräch punkten. Hierbei muss man in einer recht kurzen Redezeit das Wichtigste über sich und seine Person auf den Punkt bringen. Wichtig ist, auch wenn man sich im Vorfeld Gedanken über diese Frage und die möglichen Antworten macht, sollte man bei seiner Vorstellung auf Notizen verzichten und ganz frei erzählen. Idealerweise kann man seine Vorstellung in drei Abschnitte unterteilen:

Persönliche Daten, Qualifikationen und Ähnliches. Hier gilt das Stichwort „Ich bin“.

Bisherige Erfolge, unter dem Stichwort „Ich kann“.

Persönliche und berufliche Ziele. Hier ist das Stichwort: „Ich möchte“.

Was sind die typischen Fragen bei einem Vorstellungsgespräch?

Doch was genau sind die typischen Fragen bei einem Vorstellungsgespräch? Es gibt sie in zahlreichen verschiedenen Variationen und bei Bewerbern sind sie wenig beliebt.

Was sind Ihre Schwächen?

Wird diese Frage gestellt, versuchen Bewerber meist fiebrig positive Schwächen zu finden, um sich in ein besseres Licht zu rücken. Doch Personaler und Arbeitgeber durchschauen dieses Spiel schnell und lassen sich hier nicht auf falsche Fährten locken. Stattdessen fährt man gut, wenn man ehrlich Bereiche einräumt, die noch Luft nach oben bieten. Das zeigt, dass man reflektiert und sich seiner Schwachstellen bewusst ist. Betont man zusätzlich, dass man bereits an seinen Schwächen arbeitet, wird eine hier genannte kleine Schwäche kein Ausschlusskriterium für einen Job sein.

Warum haben Sie sich bei uns beworben?

Bei dieser Frage sind Antworten wie „ich wohne in der Nähe“ nicht ausreichend. Der Arbeitgeber erhofft sich hier, die Motivation des Bewerbers zu erfahren. In diesem Fall ist es ratsam, verschiedene Aspekte in der eigenen Antwort zu verbauen. Man könnte beispielsweise erwähnen, dass man sich über das Unternehmen als Arbeitgeber informiert hat und man sich deshalb gezielt für dieses Unternehmen entschieden hat. Kann man hier noch Gründe nennen, die einen besonders ansprechen oder das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber präsentierten – umso besser. Auch die eigenen Stärken und die damit verbundene persönliche Eignung können bei dieser Frage hervorgebracht werden. Hier kann man auch erwähnen, wenn man bereits über Erfahrung in der Branche verfügt und einige der Aufgaben schon bei früheren Arbeitgebern gut und gerne erledigt hat.

Warum sollten wir Sie einstellen?

Diese Frage wird in nahezu jedem Vorstellungsgespräch vom Personaler gestellt. Hierbei möchte das gegenüber erfahren, was den Bewerber von anderen Kandidaten unterscheidet. Auf diese Frage kann man sich bereits im Voraus eingehend vorbereiten, indem man reflektiert, welche Vorteile das Unternehmen davon hätte, einen einzustellen und nicht einen anderen Bewerber zu wählen. Hier kann man mit seinen Stärken und Erfahrungen punkten, die einen selbst von anderen unterscheiden. Hier kann man sowohl persönliche Eigenschaften als auch Soft-Skills, Berufserfahrung und Lebenserfahrung einfließen lassen.

Wie beschreiben Sie sich selbst in einem Wort?

Bei dieser Frage brechen unvorbereitete Bewerber gerne in Panik aus und suchen fieberhaft nach der einen richtigen Antwort. Doch so unterschiedlich, wie Menschen sind, so unterschiedlich können auch die Antworten auf diese Fragen sein. Um diese Frage jedoch zufriedenstellend beantworten zu können, sollte der Bewerber im Voraus folgende Punkte beachtet haben:

Stellenanzeige ausführlich analysieren

Was sind zentrale Herausforderungen der Stelle

Gewünschte Stärken erkennen

Methodische Kompetenzen einbeziehen (Arbeitsweisen, Denkweisen, Vorgehensweisen)

Mögliche Beispiele für Wörter, die die eigene Person und die mitgebrachten Kompetenzen widerspiegeln:

Eigenmotiviert

Offen

Tatkräftig

Ergebnisorientiert

Lösungsorientiert

Teamfähig

Ehrgeizig

Motiviert

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

In voller Hoffnung bald in den neuen Job starten zu können, erscheint man aufgeregt zum Vorstellungsgespräch. Doch wie antwortet man auf die Frage „Wo sehen Sie sich selbst in fünf Jahren?“. Mit dieser Frage möchten die meisten Arbeitgeber wohl abklopfen, ob die ausgeschriebene Stelle zu den langfristigen Zielen des Bewerbers passt. Hier hat man als Bewerber einerseits die Möglichkeit, dem Arbeitgeber zu vermitteln, dass man an einem langfristigen Arbeitsverhältnis interessiert ist aber auch, dass man ehrgeizig ist, gerne dazulernen und sich entwickeln möchte. Als Bewerber sollte man also überlegen, inwiefern die persönlichen Karriereziele sich mit der ausgeschriebenen Stelle decken oder vereinbaren lassen. Außerdem kann man überlegen, welche Erfahrungen man gerne in fünf Jahren im Lebenslauf vorweisen können möchte. Folgende Fragen können bei der Antwortfindung hilfreich sein:

Möchte ich bestimmte Fähigkeiten erlernen? (Soft- oder Hard-Skills)

Was möchte ich in der Karriere bis dahin erreicht haben?

Möchte ich bestimmte Beförderungen, Zertifikate oder Ähnliches haben?

Möchte ich zu diesem Zeitpunkt eine neue Berufsbezeichnung erreicht haben?

Was sind Stressfragen im Vorstellungsgespräch?

Mit solchen Fragen möchten Arbeitgeber eher die Reaktion des Bewerbers sehen, als eine besonders großartige Antwort hören. Mit den sogenannten Stressfragen möchten Personaler ihre Bewerber auf folgende Eigenschaften testen:

Stressresistenz

Kreativität

Spontaneität

Belastbarkeit

Entscheidungsfähigkeit

Zu den häufigsten Stressfragen gehören unter anderem:

Warum sind Sie nicht mehr bei ihrem letzten Arbeitgeber beschäftigt?

Wie beschreiben Sie sich in nur einem Wort?

Was bedeutet Ihnen mehr? Familie oder Beruf?

Doch auch überraschende und unüblichere Stressfragen können in Gesprächen gestellt werden:

Welche Fragen sollten wir Ihnen nicht stellen?

Wären Sie ein Superheld, welche Kräfte besäßen Sie gerne?

Mit welchem Song würden Sie Ihren Arbeitsalltag beschreiben?

Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch

Recherche zum zukünftigen Arbeitgeber

Selbstpräsentation vorbereiten

Sich auf mögliche Fragen vorbereiten

Anfahrt recherchieren und planen

Outfit aussuchen

Auf die eigene Körpersprache achten

Deutlich sprechen

Notizen machen

Man selbst sein

Fazit: Wer erfolgreich ein Vorstellungsgespräch führen möchte, sollte sich unter allen Umständen umfangreich auf das Gespräch vorbereiten. Dazu gehört nicht nur die Stellenausschreibung zu kennen, sondern auch sich auf sein Gegenüber vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, was man über sich selbst erzählen und wie man sich präsentieren möchte.

