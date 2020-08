1 Im Winter bestritt der VfB noch mit Zuschauern ein Testspiel gegen Dynamo Dresden. Im September dürfen gegen Racing Strasbourg keine Zuschauer kommen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für den VfB Stuttgart steht im September ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Der schwäbische Fußball-Bundesligist trifft auf den französischen Erstligisten Racing Strasbourg.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart. Die Partie gegen den französischen Erstligisten Racing Strasbourg werde am 5. September (16.30 Uhr) im heimischen Robert-Schlienz-Stadion ausgetragen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Aufgrund der Coronavirus-Krise dürfen keine Zuschauer kommen.

Das geplante Testspiel des VfB gegen den FSV Mainz 05, das am Mittwoch stattfinden sollte, war wegen eines Corona-Falls bei den Rheinhessen abgesagt worden. Die für den vergangenen Freitag angesetzte Partie bei Olympique Marseille fiel wegen des Verdachts auf einen positiven Fall kurzfristig aus.

Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo für eine Woche ins Trainingslager nach Kitzbühel. Zum Auftakt am Samstagabend (18.00 Uhr) steht ein Duell mit dem englischen Meister FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp an.

