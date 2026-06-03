Voraussichtlich drei Wochen dort: Hubert Fella ist nach Hirn-OP in der Reha angekommen

Knapp eine Woche nach seiner fünfstündigen Hirn-Operation hat Hubert Fella seine Reha angetreten. In einem Instagram-Video zeigt der Realitystar sein Zimmer in einer Klinik im bayerischen Bad Kissingen und gibt sich zuversichtlich.
Hubert Fella (58) arbeitet weiter an seiner Genesung. Knapp eine Woche nach seiner fünfstündigen Operation am Kopf hat sich der Realitystar in einer Reha-Klinik im bayerischen Bad Kissingen einquartiert - und nimmt seine Fans wie gewohnt mit. Auf Instagram führt er am Mittwoch durch sein neues Zimmer.