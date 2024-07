Voranfrage für Flüchtlingseinrichtung: Diese zwei Standorte in Stuttgart sind möglich

1 Stuttgart soll eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge erhalten. Dazu werden zwei Standorte konkret geprüft. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Land will in Stuttgart zwei große Einrichtungen zur Aufnahme von Flüchtlingen bauen. Die Zahlen würden auf die bisher von der Stadt zu erfüllende Quote angerechnet.











Das Justiz- und Migrationsministerium des Landes wird für zwei Standorte in Stuttgart eine Bauvoranfrage stellen. Geschaffen werden sollen eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (Lea) oder eine Erstaufnahmeeinrichtung (EA). In Erstaufnahmeeinrichtungen werden Flüchtlinge vor der Weiterverteilung in die Kreise untergebracht, in Leas werden zusätzlich die Asylverfahren durch das Bundesamt für Migration bearbeitet, zudem gibt es dort Gesundheitsprüfungen durch das Gesundheitsamt.