Am 21. Februar hätte Alan Rickman seinen 80. Geburtstag gefeiert. Was war das Geheimnis seines unvergesslichen Schauspiels, das nie von der Oscar-Academy gewürdigt wurde?
Er machte mit einem Löffel Jagd auf den König der Diebe, war Bruce Willis' (70) liebste Schweinebacke, verlieh Gott eine Stimme, schwor bei Grabthars Hammer Rache - und wandelte sich als Severus Snape in der "Harry Potter"-Reihe mit dem einzigen Wort "Immer" vom verhassten Antagonisten zum tragischen Helden. Alan Rickman (1946-2016) spielte zwar oft und mit großer Inbrunst den Leinwand-Schurken, eindimensional tat er es jedoch nie. Am 21. Februar wäre der britische Charaktermime, der kurz vor seinem 70. Geburtstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, 80 Jahre alt geworden.