Vor zehn Jahren erschien der letzte Brockhaus: Vom Ende einer Lexikon-Legende

1 Griff zum Wissen: In den Lederbänden des Brockhaus war die Welt noch übersichtlich. Foto: dpa/Oliver Berg

Im Juni 2014 ist der letzte gedruckte Band des traditionsreichen Brockhaus-Lexikons ausgeliefert worden. Warum dies auch ein Symbol für ein neues Zeitalter der Orientierungslosigkeit ist.











Link kopiert



Vor zehn Jahren, genau am 30. Juni 2014, ist nach mehr als zwei Jahrhunderten eine Ära der Wissensvermittlung zu Ende gegangen. An diesem Tag wurde der Vertrieb der gedruckten Brockhaus-Enzyklopädie eingestellt. Seitdem 1812 Friedrich Arnold Brockhaus, auf einem 1809 erschienenen Vorgängerlexikon aufbauend, den ersten echten Brockhaus herausgab, war die Enzyklopädie mit Goldschnitt und Ledereinband das Statussymbol des gebildeten Bürgertums gewesen. Die letzte gedruckte Ausgabe kostete am Ende fast 3000 Euro.