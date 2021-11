1 Thomas Gottschalk mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß bei einer Gala im Oktober 2021. Foto: imago images/Hartenfelser

Sie wird ihm bei seinem "Wetten, dass..?"-Comeback in der ersten Reihe die Daumen drücken: Thomas Gottschalk hat nun in einem Interview von Lebensgefährtin Karina Mroß geschwärmt.















Thomas Gottschalk (71) steht kurz vor seinem "Wetten, dass..?"-Comeback an diesem Samstagabend (20:15 Uhr, ZDF) in Nürnberg. In der ersten Reihe wird ihn Lebensgefährtin Karina Mroß (59) unterstützen, wie der Showmaster nun im "Bild"-Interview verraten hat. "Mich spornt an, wenn sie im Publikum ist. Karina ist eine bildschöne Frau. Ich denke oft: Na, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch mal so einen steilen Zahn abgekriegt habe", erzählt Gottschalk.

Der Moderator hat sich sogar gemeinsam mit seiner Partnerin auf die einmalige Rückkehr der Samstagabendshow vorbereitet. Vor einer Woche sei das Paar beim Detoxen in Bozen gewesen, wobei er vier Kilo abgenommen habe, verrät der 71-Jährige - "damit sich die Leute nicht auf meinen Bauch konzentrieren, sondern auf den von Helene Fischer."

Gottschalk gibt sich zudem vor seinem großen Auftritt entspannt. Er habe kein Lampenfieber, habe auch nie welches gehabt. "Sonst hätte ich den falschen Beruf gewählt." Es gebe eine hohe Erwartungshaltung und "ich bin sicher, es wird uns glücken, diese zu erfüllen", gibt sich der Moderator selbstbewusst. "Ich liebe meinen Job und die Menschen, für die ich ihn mache."

Das erwartet die Zuschauer bei "Wetten, dass..?"

Zahlreiche Stars haben sich für das Show-Revival angekündigt. Neben Schlagerqueen Helene Fischer (37), die einen Titel aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album singen wird, werden Rocklegende Udo Lindenberg (75) & Das Panikorchester ebenfalls dabei sein und ihren neuen Song "Kompass" vorstellen. Zudem werden Björn Ulvaeus (76) und Benny Andersson (74) über ihr ABBA-Comeback nach 40 Jahren sprechen.

Als Wettpaten und -patinnen sind unter anderem die Moderatoren Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) sowie Heino Ferch (58) und Schauspielkollegin Svenja Jung (28) mit von der Partie. Gottschalks frühere Co-Moderatorin Michelle Hunziker (44) ist ebenfalls Teil der Show.