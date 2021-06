1 Justin Bieber und Hailey Bieber sind gerade in Griechenland. Foto: DFree / shutterstock.com

Nach ihrem Präsidenten-Treffen in Paris sind Justin und Hailey Bieber in Europa geblieben. Das Paar gönnt sich gerade in Griechenland eine kleine Auszeit.

Justin (27) und Hailey Bieber (24) grüßen aus ihrem Urlaub in Griechenland. Nach dem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (43) und seiner Frau Brigitte (68) genießt das Paar nun eine Auszeit an der griechischen Sonne. Der Musiker postete am Wochenende gleich eine Reihe von Urlaubsbildern zur Freude seiner Fans.

Ob beim Sightseeing, auf einem Boot-Trip oder beim Essen - der Sänger hält jeden Moment für seine Fans fest. Auch knapp drei Jahre nach der Hochzeit wirkt das Paar dabei immer noch wie frisch verliebt. Händchenhaltend posieren sie unter anderem vor der Kulisse eines Sonnenuntergangs. Auf einem weiteren Bild hat es sich das Model auf dem Schoß seines Ehemannes bequem gemacht.

Hailey und Justin Bieber kennen sich schon seit ihrer frühesten Kindheit. 2015 tauchten dann erstmals Beziehungsgerüchte auf. Nach einer längeren Trennung folgte im Juli 2018 auf den Bahamas die Verlobung. Nur zwei Monate später wurde still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.