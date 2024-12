Vor Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate teilt emotionale Botschaft

1 Gut gelaunt zeigte sich Prinzessin Kate bei dem Weihnachtskonzert 2023. Es war einer ihrer letzten Auftritte vor ihrer Erkrankung. Foto: imago/Cover-Images

Am 6. Dezember findet das Weihnachtskonzert statt, zu dem Prinzessin Kate seit einigen Jahren einlädt und das sie auch nach ihrer Krebserkrankung ausrichtet. Im Vorfeld schrieb sie einen Brief an die Gäste - die emotionalen Zeilen veröffentlichte sie nun auch bei Instagram.











Link kopiert



Prinzessin Kate (42) hat einen emotionalen Brief an die Gäste, die an ihrem bevorstehenden Weihnachtskonzert teilnehmen werden, veröffentlicht. Darin dankt sie allen Menschen, die in diesem Jahr für ihre Familien und Gemeinden über sich hinausgewachsen sind, und ruft zu Liebe, Freundlichkeit und Empathie auf.