Vor WDR-Gebäude: Beliebte Mausfigur in Köln verschwunden

Beliebte Mausfigur in Köln verschwunden

Kinder lassen sich gern mit der orangefarbenen Mausfigur vor dem WDR in Köln fotografieren. Doch plötzlich ist die Maus weg.











Die beliebte orangefarbene Mausfigur am WDR-Gebäude in Köln ist seit Dienstagmorgen verschwunden. Die „Kidnapper“ haben nach Angaben von WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn ein Schild hinterlassen, dass sich der Sender keine Sorgen machen solle. „Vielleicht ist das lustig gemeint, aber ich glaube, nicht alle Kinder, die Maus-Fans sind, finden das lustig“, sagte er - und appellierte an die unbekannten Täter, die Maus zurückzubringen.