Wernauer Trachtenlabel: Krüger Dirndl wirbt mit Gossip-Girl-Star – „verbinden Tradition mit Glamour“

Die Trachtenmodenfirma Krüger-Dirndl aus Wernau hat den Mädchenschwarm Ed Westwick, bekannt aus der kultigen US-Fernsehserie „Gossip Girl“, als neues Kampagnengesicht gebucht. Wenige Wochen vor dem Fassanstich beim Cannstatter Wasen und dem Münchener Oktoberfest wurden nun die ersten Fotos der am Tegernsee aufgenommenen Werbekampagne veröffentlicht.