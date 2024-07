Vor Wahl im EU-Parlament: Von der Leyen spricht sich für E-Fuels aus

1 Um die Klimaziele zu erreichen, sei „ein technologieneutraler Ansatz erforderlich“. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Nicolas Economou

Vor der Abstimmung im Europaparlament über eine zweite Amtszeit hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Zulassung von synthetischen Kraftstoffen für Pkw, sogenannten E-Fuels, ausgesprochen.











Im Streit um das Verbrenner-Aus verspricht Ursula von der Leyen für den Fall ihrer Wiederwahl zur EU-Kommissionspräsidentin einen Vorstoß für Ausnahmen für sogenannte E-Fuels. In ihren am Donnerstagmorgen veröffentlichten politischen Leitlinien für die kommenden fünf Jahre kündigte die CDU-Politikerin eine entsprechende „gezielte Änderung der Verordnung“ für das Verbrenner-Aus 2035 an. Um die Klimaziele zu erreichen, sei „ein technologieneutraler Ansatz erforderlich“.