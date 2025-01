Vor VfB-Spiel in Stuttgart: Polizei kontrolliert eintreffende PSG-Fans

Vor VfB-Spiel in Stuttgart

1 Polizeifahrzeuge am Hauptbahnhof Foto:

Nach und nach treffen PSG-Fans in Stuttgart ein, um die Champions-League-Begegnung mit dem VfB Stuttgart so nah wie möglich mitzuerleben. Für einige bedeutet das auch längere Polizeikontrollen.











Seit etwa 14 Uhr ist die Stuttgarter Polizei am Dienstag im Bereich des Hauptbahnhofs besonders präsent. Denn die Beamten haben ein ganz genaues Auge auf das Eintreffen eines Zugs aus Paris, in dem sich Fans des Vereins Paris Saint German (PSG) befinden. „Es trifft zu, dass wir Personenkontrollen bei den Fans durchführen“, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Es gehe darum, zu prüfen, ob mit dem Fan-Pulk auch bekannte, gewaltbereite Fußballfans mitgereist sind, die den Frieden in der Stadt stören könnten.