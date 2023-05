1 Nach dem Spiel gegen Großaspach wollen die Blauen mit den Fans feiern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers wollen am Sonntag den Aufstieg in die Regionalliga Südwest noch einmal ordentlich feiern. Um 11 Uhr hat der Verein aus Degerloch seine Fans zum Frühshoppen ins Göckelesmaier-Zelt auf dem Cannstatter Wasen eingeladen. In den einschlägigen Foren der Blauen sorgt dies für Verwunderung. Manch einer verglich das Vorhaben der Kickers gar mit einem Himmelfahrtskommando. Hintergrund ist das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr nur wenige Gehminuten entfernt vom Frühlingsfest.