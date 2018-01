Vor Spiel des VfB Stuttgart Schalke-Fans mit brutalem Übergriff auf VfB-Fan

Von red 29. Januar 2018 - 13:43 Uhr

Ein VfB-Stuttgart-Fan wurde am Samstagnachmittag auf der Fahrt zum Stadion in der U11 von Schalkefans attackiert. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann

Einem VfB-Stuttgart-Fan wurde auf dem Weg zur Mercedes-Benz-Arena der Fan-Schal geraubt. Mehrere Täter schlugen dabei auf den Mann ein.

Stuttgart - Unbekannte haben am Samstagmittag in einer Stadtbahn der Linie U11 den Fanschal eines 41 Jahre alten Mannes geraubt. Mehrere Täter schlugen bei dem Raub auf den VfB-Fan ein.

Laut Polizei war der 41-jährige VfB-Fan gegen 13.30 Uhr auf dem Weg zum Fußballspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 in der Mercedes-Benz-Arena. Der Mann stieg an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz in die Bahn der Linie U11 ein. Er bemerkte jedoch offenbar zu spät, dass sich darin etliche Fans des FC Schalke 04 befanden.

VfB-Schal vom Hals gerissen

Einer der Schalkefans fragte zunächst nach dem VfB-Schal des 41-Jährigen. Als dieser die Herausgabe verweigerte, kam es zu Handgreiflichkeiten. Mehrere Männer schlugen auf den VfB-Fan ein, offenbar unter anderem mit einer Bierflasche. Einer der Angreifer zog ihm schließlich den Schal vom Hals, worauf sich die Situation beruhigte.

Der 41-jährige Geschädigte wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und ließ sich später von einem Bekannten in ein Krankenhaus bringen. Das Opfer erstattete gegen 20.30 Uhr Anzeige bei der Polizei.

Die Täterbeschreibung

Der Haupttäter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine schlanke Statur und kurze dunkle Haare. Er trug normale Straßenbekleidung, keine erkennbare Fanbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.