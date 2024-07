Vor US-Start von Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds und Hugh Jackman mit Marvel-Boss bei Stern-Enthüllung

1 Hugh Jackman (l.) und Ryan Reynolds nehmen Marvel-Mastermind Kevin Feige in ihre Mitte. Foto: imago/UPI Photo / JIM RUYMEN

Kurz vor dem US-Start von "Deadpool & Wolverine": Marvel-Mastermind Kevin Feige bekam einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen. Ryan Reynolds und Hugh Jackman waren unter den MCU-Stars, die ihren Boss feierten. Jackman schenkte Feige einen 15-Dollar-Restaurant-Gutschein.











"Deadpool & Wolverine" startet am Freitag (26. Juli) in den US-Kinos. Vor der Premiere des neuesten Eintrags im Marvel Cinematic Universe (MCU) nahmen sich die Stars Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) Zeit für ein besonderes Event. Die beiden Hauptdarsteller unterstützten gestern Kevin Feige (51). Der Mastermind des MCU erhielt am Donnerstag als 2785. Star einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.