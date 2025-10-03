Vor Urteilsverkündung: Sean Diddy Combs bittet Gericht um Gnade

Einen Tag vor seiner Strafverkündung richtet Sean "Diddy" Combs eindringliche Worte an den zuständigen Richter. In einem vierseitigen Brief bittet der ehemalige Musikmogul um "Gnade" - nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für seine sieben Kinder und seine kranke Mutter.
Die Stunde der Wahrheit rückt näher: Am 3. Oktober 2025 steht für Sean "Diddy" Combs (55) die Verkündung seines Strafmaßes an. Nur einen Tag zuvor wendet sich der Musiker mit einem verzweifelten Appell an Richter Arun Subramanian. Auf vier Seiten schildert der einstige Hip-Hop-Mogul seine Reue - und bittet eindringlich um eine mildere Strafe.