Jennifer Garner spricht in einem Interview offen über das Co-Parenting mit Ex-Mann Ben Affleck. Die dreifache Mutter beschreibt das Aufwachsen ihrer Kinder in zwei Haushalten als bittersüße Erfahrung - mit Verlusten, aber auch überraschenden Gewinnen.
Wenn eine Ehe zerbricht, an der Kinder hängen, wird vieles kompliziert - auch wenn längst alle Papiere unterschrieben sind. Jennifer Garner (53) hat sich nun in einem Interview mit dem Magazin "Bustle" (veröffentlicht am 24. Februar) bemerkenswert offen über das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) geäußert. Die drei gemeinsamen Kinder - Violet (20), Seraphina (17) und Samuel (13) - wachsen seit der Trennung in zwei getrennten Haushalten auf. Für die Schauspielerin bringt das eine ganz eigene Dynamik mit sich.