Als Penny in der Hitserie "The Big Bang Theory" wurde Kaley Cuoco weltberühmt. Sechs Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom feiert die Schauspielerin ihren 40. Geburtstag. Sie ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin erfolgreich. Ein Blick auf ihre Karriere.
Mit der Rolle der Penny in "The Big Bang Theory" gelang Kaley Cuoco der große Durchbruch. Zwölf Jahre spielte sie das Mädchen von nebenan. Das Ende der beliebten Sitcom war nicht nur für Fans ein Schock, sondern auch für die Schauspielerin. Cuoco nahm dies zum Anlass, ihre Karriere weiter auszubauen. Am 30. November feiert sie ihren 40. Geburtstag und hat sowohl vor als auch nach der Hitserie einiges vorzuweisen.