Patrick Duffy und Linda Purl sind vor und abseits der Kamera überglücklich miteinander. Bei der Premiere ihres neuen gemeinsamen Films geben sie Einblicke in ihr Liebesglück.

Seit rund fünf Jahren schreiten "Dallas"-Ikone Patrick Duffy (76) und "Happy Days"-Star Linda Purl (69) nun schon als Paar gemeinsam durchs Leben. Und das tun sie nicht nur abseits, sondern auch häufig vor der Kamera. Am Donnerstag erschienen die beiden verliebt wie am ersten Tag in Los Angeles, um die Premiere ihres gemeinsamen neuen Films "Hollywood Grit" zu feiern - übrigens keine romantische Komödie, sondern ein knallharter Action-Thriller.

Privat steht bei ihnen die Romantik aber über allem, wie sie im Rahmen der Filmpremiere "Daily Mail" verraten haben. "Es klingt so klischeehaft, aber unser Leben ist sehr romantisch, alles, was wir tun, hat diesen Unterton", schwärmt Duffy. Arbeitet sie mal nicht mit ihm an einem Film- oder Serienprojekt, "schicke ich ihr Blumen in den Umkleideraum." Nur bei gemeinsamen Drehs müsse sie darauf verzichten, scherzt der Star, der als Bobby Ewing in der Kultserie "Dallas" weltberühmt wurde: "Das klingt vermutlich arrogant, aber wenn wir zusammenarbeiten, betrachte ich uns als eigene Blume für den jeweils anderen."

An Intimität am Set musste sie sich erst gewöhnen

Mit dem echten Partner am Filmset Intimitäten austauschen - daran musste sich Purl erst gewöhnen. "Es war ziemlich seltsam, als wir das erste Mal zusammenarbeiteten", erinnert sich die Schauspielern. "Wir hatten eine Szene fertig und ich spürte einen Klaps auf meinen Hintern... am Set! Dann hörte ich ein: 'Gut gemacht, Schatz.'" Etwas verschämt habe Duffy daraufhin erwidert: "Das ist legal!"

Eine Liebe wie gemacht für Hollywood

Gemeinsam wirkten sie zwischen 2022 und 2023 unter anderem an der Seifenoper "The Bold and the Beautiful" mit, zu diesem Zeitpunkt waren sie schon offiziell ein Paar. Ihre Liebesgeschichte ist selbst hollywoodreif: Von 1974 bis zu ihrem Tod 2017 war Duffy mit der Tänzerin Carlyn Rosser verheiratet. Nach dieser Tragödie zweifelte er lange, ob er jemals wieder eine neue Liebe finden würde.

Ausgerechnet die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass er über Textnachrichten wieder in Kontakt mit seiner alten Bekannten Purl trat und sich zwischen den beiden rasch Gefühle entwickelten. "Ich habe mein Auto vollgeladen, bin 20 Stunden gefahren und schließlich vor ihrer Haustür gelandet, nur um zu sehen, ob es wahr ist", sagte Duffy im November 2020 gegenüber "People". "Seitdem waren wir nicht mehr voneinander getrennt."