Patrick Duffy und Linda Purl sind vor und abseits der Kamera überglücklich miteinander. Bei der Premiere ihres neuen gemeinsamen Films geben sie Einblicke in ihr Liebesglück.
Seit rund fünf Jahren schreiten "Dallas"-Ikone Patrick Duffy (76) und "Happy Days"-Star Linda Purl (69) nun schon als Paar gemeinsam durchs Leben. Und das tun sie nicht nur abseits, sondern auch häufig vor der Kamera. Am Donnerstag erschienen die beiden verliebt wie am ersten Tag in Los Angeles, um die Premiere ihres gemeinsamen neuen Films "Hollywood Grit" zu feiern - übrigens keine romantische Komödie, sondern ein knallharter Action-Thriller.