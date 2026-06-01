Vor Turnierstart: Fußball-Dokus stimmen im TV und Stream auf die WM ein

Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußballweltmeisterschaft 2026. Hier eine Auswahl an Dokumentationen, die im Fernsehen und im Stream Sportfans auf das Turnier einstimmen.

Bald ist die ganze Welt wieder im Fußballfieber. In weniger als zwei Wochen startet die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Sportfans, die sich schon auf das Turnier einstimmen möchten, bekommen im deutschen Fernsehen und per Stream zahlreiche Dokus rund um das Leder und das Turnier geboten. Eine Auswahl von Produktionen, die schon zum Abruf bereitstehen oder rechtzeitig zur WM anlaufen.

Das Erste zwischen Titel- und Albträumen Die ARD hat mehrere Dokus passend zum Thema im Angebot. Kurz vor dem Start des Turniers zeigt das Erste etwa am 10. Juni ab 20:15 Uhr "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM". Moderatorin Esther Sedlaczek und Fußballexperte Thomas Hitzlsperger haben für eine Reportagereise die drei Gastgeberländer besucht. In der ARD-Mediathek ist das Ganze bereits ab dem 5. Juni abrufbar.

Ebenfalls in Kürze startet "Elf Helden - Ein Albtraum". Ab dem 2. Juni in der Mediathek zu finden, geht es darin um die Erfahrungen des DFB-Teams bei der WM 1994, die damals ebenfalls in den USA stattfand. Den Blick hinter die Kulissen gibt es außerdem am 14. Juni ab 22:00 Uhr sowie am 23. Juni ab 00:20 Uhr im Ersten.

In der ARD-Mediathek sind daneben weitere Produktionen zu finden, etwa die dreiteilige Doku "Fußball-WM 1990", in der es um "Die Vorrunde", den "Weg ins Finale" und das "Finale in Rom" geht. Ebenso unter anderem dort abrufbar: "Generation Sommermärchen - Unsere Fußball-WM 2006 in Deutschland" und die Torwart-Doku "Keeper - Zwischen Sieg und Scheitern".

Das ZDF auf "Mission Sommermärchen"

Auch beim ZDF, das wie das Erste live von der WM überträgt, setzt man auf ein breites Begleitprogramm. Bereits am 31. Mai lief "World Cup - Mit Tommi Schmitt" im TV. Auf der Internetseite des Senders ist die Doku aber online abrufbar. Schmitt hat dafür vorbereitend auf das Turnier die Fußballstars Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade begleitet - schon während der gesamten Saison und auch im Alltag.



Ebenfalls bereits im TV ausgestrahlt, ist beim ZDF im Netz zudem die dreiteilige "Sportstudio"-Produktion "Mission Sommermärchen" zu sehen. Beleuchtet wird darin die Geschichte des DFB-Teams vor und während der Heim-WM im Jahr 2006. Ein weiteres Highlight ist zudem die "Terra X History"-Reihe "Fußball-Legenden". Hier erfahren Fans mehr über Ikonen wie Uwe Seeler und Gerd Müller.

Italienische Sommer und ein DFB-Star in Rente

Auch bei den bekannten Streamingdiensten sind zahlreiche Dokumentationen rund um Fußball und speziell zu Weltmeisterschaften oder einzelnen Stars zu finden, die oft aber schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben. Es gibt jedoch auch aktuellere Beispiele.

Nachdem die Sky-Koproduktion "Ein Sommer in Italien - WM 1990" schon vor einigen Wochen in den deutschen Kinos lief, ist der Dokumentarfilm am 15. Mai bei Sky und Wow veröffentlicht worden. Wie der Titel bereits verrät, geht es darin um jenen Sommer im Jahr 1990, in dem die DFB-Elf Weltmeister wurde.

In wenigen Tagen erscheint zudem eine Doku über Lukas Podolski, der kürzlich seine Karriere beendet hat. Der Weltmeister von 2014 feiert am 4. Juni seinen 41. Geburtstag. An diesem Tag veröffentlicht Netflix auch "Poldi". Wie in einem Trailer zu der Doku zu sehen ist, werden nicht nur Wegbegleiter wie Bastian Schweinsteiger oder Toni Kroos zu Wort kommen, sondern auch seine Oma, seine Mutter, sein Vater und seine Schwester.