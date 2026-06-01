Vor Turnierstart: Fußball-Dokus stimmen im TV und Stream auf die WM ein

Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußballweltmeisterschaft 2026. Hier eine Auswahl an Dokumentationen, die im Fernsehen und im Stream Sportfans auf das Turnier einstimmen.
Bald ist die ganze Welt wieder im Fußballfieber. In weniger als zwei Wochen startet die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Sportfans, die sich schon auf das Turnier einstimmen möchten, bekommen im deutschen Fernsehen und per Stream zahlreiche Dokus rund um das Leder und das Turnier geboten. Eine Auswahl von Produktionen, die schon zum Abruf bereitstehen oder rechtzeitig zur WM anlaufen.