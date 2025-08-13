Vor Trump-Putin-Treffen: Putin und Kim vereinbaren in Telefonat engere Zusammenarbeit

Kreml-Chef Putin und Nordkoreas Machthaber Kim haben in einem Telefonat eine Verstärkung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Am Freitag trifft sich Putin mit US-Präsident Trump.
Kurz vor einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Alaska haben Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in einem Telefonat eine Verstärkung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Putin und Kim hätten am Dienstag in einer „herzlichen, kameradschaftlichen Atmosphäre“ telefoniert und „ihren Willen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Zukunft“ bekräftigt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Der Kreml bestätigte das Gespräch.