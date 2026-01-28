"Shrinking" erhält eine vierte Staffel bei Apple TV. Die Verlängerung der Erfolgsserie wurde bereits einen Tag vor der Premiere der dritten Staffel verkündet.

Gute Nachrichten für die Fans der Comedyserie "Shrinking": Noch vor dem Start von Staffel drei hat Apple TV die Erfolgsshow mit Jason Segel (46) und Harrison Ford (83) vorzeitig um eine vierte Staffel verlängert. Das verkündete der Streamingdienst nun. Wieder mit dabei sind dann unter anderem Christa Miller (61), Jessica Williams (36), Luke Tennie (31), Michael Urie (45), Lukita Maxwell (24) und Ted McGinley (67).

Die dritte Staffel von "Shrinking" startet mit der ersten Episode am heutigen Mittwoch, 28. Januar, auf Apple TV, gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 8. April.

Darum geht's in "Shrinking"

Die Serie "Shrinking" erzählt die Geschichte des trauernden Therapeuten Jimmy Laird (Segel), der nach dem Tod seiner Frau beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten ungeschönt die Wahrheit zu sagen. Indem Jimmy seine Ausbildung und Berufsethik ignoriert, stürzt er nicht nur das Leben seiner Klienten, sondern auch sein eigenes ins Chaos. Der Therapeut aus Pasadena versucht dabei, Trauer, Schuld und den Alltag als alleinerziehender Vater in den Griff zu bekommen.

Harrison Ford spielt seit Staffel eins, die im Januar 2023 startete, seinen Mentor Dr. Paul Rhoades, der mit seiner Parkinson-Erkrankung (mittlerweile) offen umgeht.

"Shrinking" erhält prominente Neuzugänge für Staffel drei

Für besondere Aufmerksamkeit dürften nun erst einmal die prominenten Neuzugänge in der Erfolgsserie sorgen: Jeff Daniels (70) steigt als Vater von Hauptfigur Jimmy Laird ein. Auch Michael J. Fox (64) wird in der neuen Staffel von "Shrinking" zu sehen sein. Zudem kehren die Gaststars Brett Goldstein (45), Damon Wayans Jr. (43), Wendie Malick (75) und Cobie Smulders (43) zurück. Die Serie wurde von Bill Lawrence, Brett Goldstein und Jason Segel entwickelt und wird von Warner Bros. Television produziert.