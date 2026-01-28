"Shrinking" erhält eine vierte Staffel bei Apple TV. Die Verlängerung der Erfolgsserie wurde bereits einen Tag vor der Premiere der dritten Staffel verkündet.
Gute Nachrichten für die Fans der Comedyserie "Shrinking": Noch vor dem Start von Staffel drei hat Apple TV die Erfolgsshow mit Jason Segel (46) und Harrison Ford (83) vorzeitig um eine vierte Staffel verlängert. Das verkündete der Streamingdienst nun. Wieder mit dabei sind dann unter anderem Christa Miller (61), Jessica Williams (36), Luke Tennie (31), Michael Urie (45), Lukita Maxwell (24) und Ted McGinley (67).