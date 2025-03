Vor Start ihrer Netflix-Show: Prinz Harry und Herzogin Meghan: Neuzugang in ihrem Team

Die Veröffentlichung von Herzogin Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" rückt näher. Zuvor haben die Sussexes ihr Team auf einem wichtigen Posten verändert.

In wenigen Tagen erscheint Herzogin Meghans (43) neue Netflix-Show "With Love, Meghan". Vor der Veröffentlichung haben die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann, Prinz Harry (40), eine Kommunikationsmanagerin eingestellt, berichtet das Portal "Axios". Demnach werde Meredith Maines ab dem 3. März für das Ehepaar und dessen Markenpräsenz zuständig sein.

Erfahrungen bei Google und Hulu

"Es ist mir eine Ehre, mit Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, zusammenzuarbeiten, um die großartige Arbeit hervorzuheben, die sie durch Archewell Foundation, ihr breiteres geschäftliches Portfolio und ihre gemeinnützige Arbeit leisten", sagte Maines dem Bericht zufolge. Sie freue sich darauf, "ihnen dabei zu helfen, ihre Geschichte als Unternehmer, Erschaffer und Philanthropen zu erzählen".

Ihre Position werde die Kommunikationsexpertin schon in wenigen Tagen, am 3. März, antreten. Zuvor war sie unter anderem für den Tech-Konzern Google, den Streamingdienst Hulu sowie als Talentmanagerin für die US-Fernsehshow "American Idol" tätig.

Am 4. März startet Meghans Show

Die Neuigkeiten kommen nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der neuen Lifestyle-Show von Herzogin Meghan. In "With Love, Meghan" präsentiert die 43-Jährige Tipps und Tricks zur Gestaltung unvergesslicher Augenblicke, bewirtet etwa Freundinnen wie die Schauspielerinnen Mindy Kaling (45) und Abigail Spencer (43) oder steht mit Star-Koch Roy Choi (55) in der Küche. Schon im Trailer zur Show ist zu sehen, wie Herzogin Meghan kocht, Blumen arrangiert oder einen Bienenstock pflegt.

Auch Meghans Lifestyle-Marke in "As Ever" wird kurz nach der Netflix-Serie gelauncht. Erste Produkte sollen im Frühjahr erscheinen.

Neben Maines, die Ashley Hansen ablöst, hätten die Sussexes auch eine neue externe Beraterin für strategische Kommunikation eingestellt. Shahed Fakhari Larson, die ebenfalls neu zum Team stößt, soll sich um die Technologie- und Geschäftsvorhaben von Harry und Meghan kümmern und hier unterstützen.