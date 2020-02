1 Der FC Erzgebirge Aue will beim VfB Stuttgart punkten. Foto: dpa/Robert Michael

Aue-Coach Dirk Schuster sieht seine Mannschaft für das „Hammer-Auswärtsspiel“ beim Tabellendritten gut vorbereitet. Doch der FC Erzgebirge bangt um Stürmer Florian Krüger.

Aue - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart um den Einsatz von Florian Krüger. Der 20 Jahre alte Stürmer laboriert an einem Infekt. „Flo hat in dieser Woche noch nicht trainieren können. Wir hoffen aber noch, dass er bis Samstag wieder fit wird“, sagte Trainer Dirk Schuster am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Krüger hat in seinen 18 Saison-Einsätzen vier Tore erzielt und war zuletzt in Aues Startelf gesetzt. „Wir haben mit Pascal Testroet, Christoph Daferner und Philipp Zulechner drei gute Stürmer dahinter. Sollte Krüger ausfallen, wird einer der drei diese Aufgabe übernehmen“, erklärte Schuster, der am Samstag definitiv auf den gelbgesperrten Außenverteidiger Calogero Rizzuto verzichten muss.

„Hammer-Auswärtsspiel“ beim Tabellendritten

Schuster sieht seine Mannschaft für das „Hammer-Auswärtsspiel“ beim Tabellendritten gut vorbereitet. „Unser Ziel ist es, den VfB zu ärgern und das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. Am Ende des Tages möchten wir gern etwas Zählbares mitnehmen“, betonte der Trainer.

Grundlage müsse eine ähnlich gute Defensivleistung wie beim 0:0 in der Vorwoche gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld sein. „Der VfB hat in vorderster Reihe mit Hamadi Al Ghaddioui und Mario Gomez zwei Stürmer, die brutal kalt vor dem Tor sind und wenig Chancen brauchen. Wir wollen mit aggressiver Zweikampfhärte, guter Raumaufteilung und defensiver Stabilität dagegenhalten“, sagte Schuster.