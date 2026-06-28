Bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 16 Jahren schafft Paraguay den Einzug in die K.-o.-Runde. Gegner ist Deutschland. Kapitän Gustavo Gómez stimmt sich vor dem Spiel mit kämpferischen Worten ein.
Boston - Mit dem Glauben an die eigene Stärke geht Paraguays Kapitän Gustavo Gómez in das Sechzehntelfinale gegen Deutschland bei der Fußball-WM. "Wir sind zurückgekehrt, um zu konkurrieren, und wir werden bis zum Ende kämpfen. Wir haben Paraguay auf die Weltbühne gebracht!", schrieb der 33-Jährige auf Instagram. "Es ist noch nicht vorbei."