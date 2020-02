1 Zerstritten: Spaniel (li.) und Gögel Foto: dpa/Uli Deck

Die zerstrittene Führung der Landes-AfD tritt noch vor dem Parteitag in Böblingen geschlossen zurück – und macht so den Weg frei für einen Neubeginn. Eine Schlammschlacht soll vermieden werden.

Stuttgart - Der tief zerstrittene AfD-Landesvorstand macht den Weg frei für eine reibungslose Neuwahl des Führungsgremiums auf dem Sonderparteitag in Böblingen am kommenden Wochenende. Wie Parteisprecher Thilo Rieger am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung bestätigte, beschloss der Landesvorstand am späten Dienstagabend seinen geschlossenen Rücktritt zu Freitag, 24 Uhr. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Man sei sich einig gewesen in dem Ziel, dem Parteitag lange Abwahldebatten und damit eine mögliche Schlammschlacht zu ersparen.

Die Landes-AfD, deren neunköpfiger Vorstand seit knapp einem Jahr amtiert, ist tief zerstritten. Landeschef Bernd Gögel, der auch an der Spitze der ebenfalls zerrissenen AfD-Landtagsfraktion steht, tritt nicht wieder an. Co-Landeschef Dirk Spaniel dagegen will wieder gewählt werden.

Der frühere Daimler-Manager muss gegen Alice Weidel antreten, die sich anbietet, um den Landesverband und seine verfeindeten Lager gut ein Jahr vor den Landtagswahlen zu einen. Weidel ist Vize-Chefin der Bundespartei und führt mit Alexander Gauland auch die AfD-Bundestagsfraktion. Gemeinsam mit ihr kandidiert der Bundestagsabgeordnete Martin Hess für die Spitze der Landespartei.