Vor Skiflug-WM und Olympia: Wie kommen die deutschen Skispringer aus der Krise, Herr Schuster?

Ehemalige Top-Leute im Formtief, keine Talente in Sicht: Der frühere Bundestrainer und heutige TV-Experte Werner Schuster über die Probleme im deutschen Skispringen.
Die nächsten Höhepunkte stehen an: In Oberstdorf beginnt an diesem Freitag die Skiflug-WM, zwei Wochen später starten die Olympischen Spiele. Weil sich Karl Geiger und Andreas Wellinger weiter im Formtief befinden und auch die zweite Reihe schwächelt, stellt sich mehr denn je die Frage nach den Perspektiven des deutschen Skispringens. Diese könnte kaum jemand besser beantworten als Werner Schuster. Denn er ist nicht nur Ex-Bundestrainer (2008 bis 2019) und TV-Experte, sondern zudem im Deutschen Ski-Verband für die Förderung der Talente verantwortlich – als Cheftrainer Nachwuchs.