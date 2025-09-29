Vor sieben Jahren abgebrannt: Haus von Miley Cyrus fast fertig

2018 brannte ihr Haus in Malibu ab - nun steht sie kurz vor der Rückkehr in das renovierte Gebäude. Dies verriet Miley Cyrus in einem Gespräch mit Pamela Anderson. Das Heim hat für die Sängerin eine ganz besondere Bedeutung.

Miley Cyrus (32) hat ihr abgebranntes Haus fast wieder aufgebaut. Dies verriet die Sängerin in einem Interview mit Pamela Anderson (58) für das Magazin "CR Fashion Book. In den nächsten Wochen soll das Heim in Malibu bezugsfertig sein. "Ich habe mein Haus beim Woolsey-Brand verloren und baue es nun seit fünf Jahren wieder auf", erzählte Cyrus der Schauspielerin. Das Haus war im November 2018 den Flammen zum Opfer gefallen. Das Lauffeuer hatte vor sieben Jahren ausgehend vom Woolsey Canyon im Los Angeles County und dem Ventura County gewütet.

Miley Cyrus war während des Brandes ihres Hauses abwesend. Sie weilte in Südafrika, um eine Folge der Netflix-Serie "Black Mirror" zu drehen. Ihr damaliger Verlobter Liam Hemsworth (35) war zu Hause und brachte ihre Haustiere in Sicherheit. Kurz nach dem Unglück heiratete das Paar, 2019 ließen sie sich wieder scheiden.

"Dieses Haus hatte so viel Magie"

Für Miley Cyrus hat das Haus eine besondere Bedeutung. Dort arbeitete sie an dem Album "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus", das 2007 erschienen war. Zu der Zeit gehörte das Anwesen noch dem Produzenten Matthew Wilder (72). Später zog sie selber ein.

"Dieses Haus hatte so viel Magie", sagte Miley Cyrus 2023 auf TikTok. Es habe ihr "Leben wirklich verändert". Schließlich schrieb der damalige Disney-Star für "Meet Miley Cyrus" erstmals eigene Songs.

"Ich werde nie glücklich darüber sein, dass all diese Erinnerungen, Bilder und Dinge, die ich geliebt habe, verschwunden sind", sagte Miley Cyrus 2019 zu "Vanity Fair". Durch die Erfahrung habe sie sich aber wieder mehr mit dem "Menschsein verbunden gefühlt".