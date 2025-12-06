Vor Serien-Revival: Scrubs-Star Donald Faison möchte Freund Zach Braff verkuppeln

Als J. D. und Turk sind sie weltberühmt geworden. Wie in der Serie "Scrubs" verbindet die Schauspieler Zach Braff und Donald Faison auch im echten Leben eine Freundschaft. Der eine sucht für den anderen sogar eine Partnerin.

Nicht nur im Sitcom-Klassiker "Scrubs - Die Anfänger" sind sie als die Freunde J. D. und Turk zu sehen, auch im echten Leben verbindet die beiden Schauspieler Zach Braff (50) und Donald Faison (51) eine enge Freundschaft. Während Faison seit dem Jahr 2012 mit seiner Ehefrau CaCee Cobb (48) verheiratet ist, ist Braff seit einer Weile Single. Das soll sich ändern - und deshalb wirbt der 51-Jährige in einem gemeinsamen Interview mit dem US-Magazin "People" auch scherzend für seinen Freund.

"Das hier ist ein Single-Mann, der sehr, sehr gut aussieht", sagt Faison zur Verwunderung von Braff, der sich fragt, was das denn mit dem Interview zu tun habe. "Jemand da draußen wird diese [Ausgabe] sehen und sagen: 'Was für ein gutaussehender junger Mann!'", lobt Faison trotzdem weiter. Braff vergleicht ihn daraufhin lachend mit einer alten Oma, die eine Freundin oder einen Freund für ein Enkelkind sucht.

Das ist Zach Braff bei einer Partnerin wichtig

Rund drei Jahre lang war Braff zuletzt mit der deutlich jüngeren, britischen Schauspielerin Florence Pugh (29) liiert. Gegenüber dem Magazin erzählt er, was ihm bei einer Partnerin wichtig ist. "Natürlich stellt sich zunächst die Frage: 'Fühle ich mich zu dieser Person hingezogen?'", erläutert der US-Schauspieler.

Danach achte er aber auf etwas ganz anderes. Ihm geht es besonders darum, ob sein Gegenüber witzig ist und ob er mit einer möglichen Partnerin Spaß haben und lachen kann. "Das finde ich am attraktivsten", sagt Braff. "Über das anfängliche 'Oh, du bist süß' hinaus geht es darum: 'Können wir zusammen lachen?'"

Im kommenden Jahr werden Braff und Faison wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sein - in einer weiteren Staffel von "Scrubs". Die Serie wurde ursprünglich von 2001 bis 2010 in den USA ausgestrahlt. Neben den beiden kehren unter anderem auch Elliot (Sarah Chalke, 49), Dr. Cox (John C. McGinley, 66) und Carla (Judy Reyes, 58) zurück. Erst kürzlich wurde ein erster Teaser veröffentlicht. In den Staaten startet das "Scrubs"-Revival am 25. Februar 2026.