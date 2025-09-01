Nicht nur die Werke, die bei den Filmfestspielen von Venedig laufen, sind sehenswert. Auch am Rande spielt sich die ein oder andere interessante Geschichte in der Lagunenstadt ab. So erwischten nun Fotografen Kaia Gerber und Lewis Pullman Händchen haltend auf dem Weg zu einer Party.

Model Kaia Gerber (23) und Schauspieler Lewis Pullman (32) genießen gemeinsame Zeit in Venedig. Die beiden wurden am Sonntag unter anderem vor dem schicken Excelsior Hotel gesichtet. Fotografen hielten fest, wie das Paar zusammen ein Boot bestieg, um zu einer Party zu fahren. Dabei hielten die beiden Händchen.

Gemeinsamer Auftritt bei Filmpremiere? Kaia Gerber trug ein schwarzes, enges Kleid mit hohem Beinschlitz sowie eine helle Handtasche. "Top Gun"-Star Pullman erschien in schwarzer Hose und weißem Shirt. Einige Stunden zuvor war das US-amerikanische Paar bereits im Fünf-Sterne-Hotel am Lido in legerer Kleidung erwischt worden. Das Model hatte ein cremefarbenes Neckholder-Top mit schwarzen Punkten zu einer hoch taillierten Hose mit weitem Bein kombiniert, während Lewis Pullman dunkelbraune Hosen und ebenfalls ein weißes T-Shirt trug.

Die beiden halten ihre Romanze bisher weitestgehend privat. Ob sie in der Lagunenstadt bald auch über den roten Teppich zusammen laufen werden? Auf dem 82. Filmfestival feiert am 1. September ein Film von Pullman Premiere: "The Testament of Ann Lee", in dem auch Amanda Seyfried und Thomasin McKenzie mitspielen.

Beide haben berühmte Eltern

Erste Spekulationen über eine mögliche Beziehung waren Ende Januar 2025 aufgekommen, nachdem die Trennung von Kaia Gerber und Schauspieler Austin Butler (34) nach rund drei Jahren bekannt geworden war. Laut "People" wurde sie mit Pullman gemeinsam auf seiner Geburtstagsfeier gesehen. Die beiden hätten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt. "Alle sagen, dass die Chemie zwischen Kaia und Lewis stimmt und sie liebt es, wie bodenständig und authentisch er ist", sagte ein Insider. Im Juni hieß es dann, die beiden seien knutschend bei einem Konzert gesichtet worden.

Gerber wie Pullman stammen aus berühmten Elternhäusern und gelten deshalb als Nepo-Babys. Die 23-Jährige ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (59), sein Vater ist Hollywoodstar Bill Pullman (71).