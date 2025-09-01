Nicht nur die Werke, die bei den Filmfestspielen von Venedig laufen, sind sehenswert. Auch am Rande spielt sich die ein oder andere interessante Geschichte in der Lagunenstadt ab. So erwischten nun Fotografen Kaia Gerber und Lewis Pullman Händchen haltend auf dem Weg zu einer Party.
Model Kaia Gerber (23) und Schauspieler Lewis Pullman (32) genießen gemeinsame Zeit in Venedig. Die beiden wurden am Sonntag unter anderem vor dem schicken Excelsior Hotel gesichtet. Fotografen hielten fest, wie das Paar zusammen ein Boot bestieg, um zu einer Party zu fahren. Dabei hielten die beiden Händchen.