Der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk (75) wendet sich kurz vor seinem TV-Abschied in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit einer deutlichen Botschaft an sein Publikum. In einer Instagram-Story veröffentlichte die Fernsehlegende ein Foto von sich, Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) versehen mit der Ansage: "Habe jahrelang 'Ein Herz für Kinder' im ZDF moderiert. Morgen seid ihr Gäste meiner letzten Show bei RTL. Spenden könnt ihr gerne bei der Konkurrenz, geguckt wird bei mir! Euer Thomas."