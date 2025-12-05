Mit einem augenzwinkernden Seitenhieb auf die parallel laufende ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder" meldet sich Thomas Gottschalk vor seinem letzten Auftritt bei RTL zu Wort. In seiner Instagram-Story macht er klar: "Spenden könnt ihr gerne bei der Konkurrenz, geguckt wird bei mir!"

Der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk (75) wendet sich kurz vor seinem TV-Abschied in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit einer deutlichen Botschaft an sein Publikum. In einer Instagram-Story veröffentlichte die Fernsehlegende ein Foto von sich, Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) versehen mit der Ansage: "Habe jahrelang 'Ein Herz für Kinder' im ZDF moderiert. Morgen seid ihr Gäste meiner letzten Show bei RTL. Spenden könnt ihr gerne bei der Konkurrenz, geguckt wird bei mir! Euer Thomas."

Sein Seitenhieb hat einen klaren Hintergrund: Zeitgleich zur RTL-Sendung läuft am Samstagabend ab 20:15 Uhr die große ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder", mittlerweile moderiert von Johannes B. Kerner (60). Unter anderem sind dort Andrea Berg, Roland Kaiser, Santiano und Sarah Connor mit von der Partie. Auch Politikerinnen und Politiker unterstützen die Benefizshow im Studio - unter anderem Vizekanzler Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Letzter gemeinsamer Abend des "DSWNWP"-Trios

Für Gottschalk, Jauch und Schöneberger bedeutet der Samstagabend das Ende einer Ära. Wie RTL mitteilte, ist die Ausgabe am 6. Dezember die letzte, in der das Moderationstrio gemeinsam auf der Bühne steht. Nach sieben Jahren und 48 Folgen endet damit ihre gemeinsame TV-Reise - auch für Jauch und Schöneberger. RTL kündigt einen "unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne" an, den das Trio zusammen mit dem Publikum begehen will.

Der Sender würdigte Gottschalks jahrzehntelanges Engagement sowie die besondere Dynamik der drei Moderatoren. Mit ihrem Zusammenspiel, Humor und ihrer Spontaneität hätten sie die Show "maßgeblich geprägt". Gottschalks letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" findet nur wenige Tage nach seiner öffentlich gemachten Krebsdiagnose statt. RTL-Programmchefin Inga Leschek betonte, der Moderator solle den Abend "als Gast genießen" und nicht arbeiten müssen. Die Abschiedssendung sei lange geplant gewesen und entspreche seinem ausdrücklichen Wunsch. Jauch und Schöneberger stünden Gottschalk "mit großem Respekt und echter Vorfreude" zur Seite.

Der Sender verabschiedet ein "ikonisches TV-Trio"

Leschek bezeichnete Gottschalk, Jauch und Schöneberger als "ikonisches TV-Trio". Die drei hätten gezeigt, "wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt" - ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand oder in unvorhersehbaren Spielsituationen. Trotz des Abschieds der drei Stars bleibt das Format bestehen: RTL kündigte bereits eine neue Ausgabe für den 13. Dezember an.