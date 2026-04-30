Vor sechs Monaten zusammengekommen: Will Arnett und Carolyn Murphy sollen schon wieder getrennt sein

Will Arnett und Carolyn Murphy gaben ihr Debüt als Paar im Herbst 2025. Bei den Golden Globes im Januar 2026 zeigten sie sich noch verliebt auf dem roten Teppich, zu den Oscars im März erschien der Schauspieler bereits ohne das Model. Das Paar soll sich getrennt haben.

Will Arnett (55) und Carolyn Murphy (52) sollen sich bereits wieder getrennt haben. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle beim Magazin "TMZ". Demnach sollen der Schauspieler und das Topmodel bereits seit einigen Monaten getrennte Wege gehen.

Bereits im März 2026 erschien Will Arnett alleine zu den Oscars. Im Januar 2026 schritt das Paar noch bei den Golden Globes gemeinsam auf den roten Teppich.

Ein halbes Jahr als Paar

Die Liebe war offenbar von kurzer Dauer. Erst im September 2025 zeigten sich Will Arnett und Carolyn Murphy erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit, als sie zusammen die New Yorker Fashion Week besuchten. Bei der Premiere von Arnetts Film "Is This Thing On?" beim Filmfestival London präsentierte sich der Schauspieler im Oktober 2025 verliebt an der Seite des Models.

Arnett hatte sich 2025 von seiner Freundin Alessandra Brawn (39) getrennt. Die beiden waren fünf Jahre liiert und haben den gemeinsamen Sohn Denny (5). Aus der Ehe mit Schauspielerin Amy Poehler (54), mit der er von 2003 bis 2016 verheiratet war, stammen die Söhne Archie (17) und Abel (16). Carolyn Murphy ist Mutter der 25-jährigen Dylan Blue aus ihrer Beziehung mit Geschäftsmann Jake Schroeder.

Will Arnett und Carolyn Murphy haben sich bisher nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert.