Vor sechs Monaten zusammengekommen: Will Arnett und Carolyn Murphy sollen schon wieder getrennt sein

Will Arnett und Carolyn Murphy gaben ihr Debüt als Paar im Herbst 2025. Bei den Golden Globes im Januar 2026 zeigten sie sich noch verliebt auf dem roten Teppich, zu den Oscars im März erschien der Schauspieler bereits ohne das Model. Das Paar soll sich getrennt haben.
Will Arnett (55) und Carolyn Murphy (52) sollen sich bereits wieder getrennt haben. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle beim Magazin "TMZ". Demnach sollen der Schauspieler und das Topmodel bereits seit einigen Monaten getrennte Wege gehen.