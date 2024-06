Am Samstagabend wird Anna Ermakova beim "Schlagerbooom Open Air" ihre musikalische Karriere vorantreiben. Wie sie über die Liebe und das Flirten denkt, verriet die Becker-Tochter jetzt in einem Interview.

Becker-Tochter Anna Ermakova (24) eilt seit ihrem letztjährigen Sieg bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" beruflich von Erfolg zu Erfolg. Die 24-Jährige sicherte sich im Anschluss an ihren Triumph bekanntermaßen einen Platz in der Jury von "Das Supertalent", und startet nach dem Abschluss ihres Kunstgeschichte-Studiums auch musikalisch durch.

So wird Ermakova beim "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" am 8. Juni mit Schlagerstar Florian Silbereisen (42) die gemeinsame Single "Something Stupid" performen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Auch ihre Gedanken zu Liebe und Flirten hat Ermakova dem Blatt verraten.

Anna Ermakova: "Ich überlasse den ersten Schritt gerne dem anderen"

Im Juni letzten Jahres bestätigte die "Let's Dance"-Siegerin RTL, sich nach vier Jahren Beziehung von ihrem Freund Tony getrennt zu haben. Momentan, so Ermakova gegenüber "Bild", sei sie Single. "Man lernt so viele tolle Menschen kennen und denkt sich bei dem einen oder anderen: Wie wär's, wenn ich denen einfach sage, dass ich sie toll finde?", denkt die Becker-Tochter laut über mögliche Kandidaten nach. Doch die Initiative zu ergreifen, liege ihr in Liebesdingen weniger.

"Ich bin eher schüchtern und überlasse den ersten Schritt gerne dem anderen", sagt Ermakova diesbezüglich.

Das Magazin "Bunte" fragte die umtriebige TV-Persönlichkeit schon im Januar dieses Jahres, ob sie angesichts ihres vollen Terminkalenders überhaupt Zeit für eine neue Liebe habe. "So lustig, das fragt mich gerade jeder. Wenn der Richtige kommt, dann ist auch Platz für ihn", antwortete Ermakova.

Auch gegenüber der "Bild" hat sie sich nun in eine ähnliche Richtung geäußert. "Ich bin altmodisch oder romantisch, wenn man das so nennen will. Ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Das heißt, wenn man den richtigen Menschen trifft, kann man ein Leben lang miteinander verbringen", so Ermakova.