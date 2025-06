Nach 161 Tagen TV-Showpause tritt Florian Silbereisen (43) am kommenden Samstag wieder auf die Bühne. Er ist der Gastgeber des "Schlagerbooom Open Air 2025 - Die Berge leuchten!" in Kitzbühel. Wie er sich auf die Show vorbereitet und welchem Aufeinandertreffen er mit Spannung entgegenfiebert, hat er jetzt in einem Interview offenbart.

"Ich bin tatsächlich abergläubisch, habe mich aber in den letzten Jahren Stück für Stück freier gemacht von bestimmten Ritualen", erzählt der 43-Jährige im Interview mit der österreichischen "Kronen Zeitung". Ganz auf Routinen will er aber nicht verzichten: "Was bleibt, ist ein kurzes Nickerchen vor der Show, anschließend mache ich 50 bis 100 Liegestütze, dann die rote Glücksunterhose anziehen und es kann losgehen", verrät Silbereisen. Direkt vor dem Betreten der Bühne spreche er zudem noch ein Gebet, was ihm "Ruhe und Kraft" gebe.

Besonderes Aufeinandertreffen

Für die große Eurovisionsshow verwandelt sich das Stadion in Kitzbühel "in ein gigantisches Lichtermeer". Zahlreiche Musikstars haben sich für das "Schlagerbooom Open Air" (ab 20:15 Uhr auf ORF und im Ersten) angekündigt, darunter Andrea Berg, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Andreas Gabalier, Dieter Bohlen, Mireille Mathieu, Semino Rossi, die Draufgänger, Stefanie Hertel, Melissa Naschenweng und Pietro Basile.

Silbereisen, der seine Showpause für den Dreh von vier neuen "Traumschiff"-Folgen genutzt hat, freue sich "auf alle Kolleginnen und Kollegen", erklärt er im Interview mit der "Kronen Zeitung" weiter. "Wir wollen gemeinsam ein großes Fest feiern und Spaß haben. Wenn ich nur an Andrea Berg, DJ Ötzi oder Andreas Gabalier denke, weiß ich, dass das Stadion beben wird." Und ein Besuch von Mireille Mathieu sei immer wie ein Familientreffen. "Besonders gespannt" sei er natürlich auf Dieter Bohlen. "Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, waren nicht immer einer Meinung und deshalb finde ich das besonders schön", erklärt Silbereisen, der bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury saß. "Mal schauen, wie er drauf ist und was er vorhat."